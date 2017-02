Germania, vietata la vendita della bambola Cayla, spia i bambini

Per proteggere le fasce più indifese della società

Berlino, 17 feb. (askanews) - Da oggi è vietata in Germania la vendita della bambola Cayla, perché capace di spiare i bambini. L'agenzia federale per le reti di telecomunicazione chiede alle famiglie che ne siano in possesso di "assumersi le loro responsabilità e di renderla inoffensiva", senza però fornire informazioni sulla disattivazione.

"La bambola Cayla è vietata in Germania. Si tratta di proteggere le fasce più indifese della nostra società", ha dichiarato il presidente dell'Agenzia, Jochen Homann. "Gli oggetti che nascondono obiettivi o microfoni e possono poi trasferire questi dati senza essere notati, mettono in pericolo la vita privata della gente", ha spiegato.

"La mia amica Cayla", della ditta americana Genesis Toys è una bambola connessa alla rete, controllabile a distanza via cellulare. L'Agenzia federale ha ricordato che in Germania sono vietati tutti i giochi in grado di registrare immagini e suoni di nascosto, poiché è troppo alto il rischio che questi siano trasferiti all'insaputa dei genitori e che vi sia una conversazione diretta tra un bambino e un estraneo, o ancora che i bambini vengano osservati direttamente dai produttori di giochi. (fonte afp)