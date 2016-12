Germania, taglia di 100.000 euro sul tunisino ricercato per strage

Berlino, 21 dic. (askanews) - Il ricercato per l'attentato al mercato natalizio di Berlino di lunedì è stato identificato come Anis Amri, 24 anni, tunisino. Lo ha annunciato la Procura generale tedesca, che ha spiccato un mandato di cattura in Germania e in Europa.

L'ufficio della Procura generale ha offerto una taglia di 100.000 euro a chiunque fornisca informazioni che portino all'arresto di Anis Amri, che misura 1.78 metri e pesa circa 75 kg. Nel comunicato si invita chiunque dovesse vederlo a non intervenire e a chiamare la polizia, poiché l'uomo potrebbe "essere violento e armato".

Come ha precisato il ministro degli Interni del Land del Nordreno Vestfalia, Ralf Jaeger, non è detto che l'uomo alla guida del camion che ha compiuto la strage corrisponda effettivamente a quello indicato nei documenti ritrovati sotto al sedile di guida del veicolo. (fonte afp)