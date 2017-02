Berlino, 21 feb. (askanews) - Il leader dei social-democratici tedeschi, Martin Schulz, dato per vincitore da alcuni sondaggi alle elezioni di settembre contro Angela Merkel, ha presentato un programma che gli è valso l'accusa di una deriva populista. L'ex presidente del Parlamento europeo è stato attaccato ieri per avere criticato le riforme di ispirazione liberale del mercato del lavoro condotte dall'ex cancelliere dell'Spd Gerhard Schroeder tra il 2003 e il 2005. Queste misure, conosciute sotto il nome di "Agenda 2010", sono state indicate a lungo come una pietra miliare del partito ed hanno consentito alla Germania di uscire dalla crisi economica e far scendere il tasso di disoccupazione a un livello ancora oggi storicamente basso.

Le stesse riforme hanno contribuito però anche a creare una generazione di "lavoratori poveri" che devono accontentarsi di contratti precari. "Anche noi abbiamo commesso degli errori", ha detto Martin Schulz ieri durante una riunione con i militanti del partito, a proposito dell'Agenda 2010, dipingendo una situazione catastrofica per i dipendenti nel Paese: "l'importante quando si compiono degli errori è correggerli", ha aggiunto.

Il candidato Spd per la cancelleria ha promesso in particolare un prolungamento della durata dei sussidi di disoccupazione, più garanzie per i pensionati e l'eliminazione virtuale di contratti a tempo determinato a favore di quelli a tempo indeterminato. Un programma che chiama fortemente in causa l'agenda di Schroeder. "Il Robin Hood della Spd", ha commentato oggi il quotidiano economico Handelsblatt. "Martin Schulz riorienta il partito social-democratico verso sinistra".

Con questo riposizionamento, l'ex presidente del Parlamento europeo avvicina il suo movimento al partito laburista britannico di Jeremy Corbyn o al candidato alle presidenziali francesi del Partito socialista Benoît Hamon, in rottura con l'eredità "social-liberale" del presidente Francois Hollande. E conquista il plauso della sinistra radicale tedesca (Die Linke), che non esclude più una possibile coalizione con la Spd dopo le elezioni di settembre, secondo gli analisti. Tuttavia, a destra e nei circoli dell'imprenditoria si sottopone a una pioggia di critiche. Uno dei responsabili del partito di Angela Merkel (CDU), Michael Fuchs, ha accusato Schulz di avere ceduto al "populismo sociale" facendo proposte irrealistiche e svelando la sua propensione a infangare la situazione socio-economica del Paese.

Per il ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble, il candidato socialdemocratico alla cancelleria ha ceduto alla "demagogia" con discorsi e promesse di rottura, mentre la disoccupazione resta molto bassa nel paese. "E' quasi un Trump", ha detto di recente.

Rispetto all'ex leader dell'Spd Sigmar Gabriel, Schulz può comunque contare sul vantaggio di non aver partecipato alla coalizione di governo e di non essere diretto responsabile delle scelte politiche dei socialdemocratici dal 2013. Questo margine di manovra, secondo alcuni osservatori, ha permesso a Schulz di presentarsi come l'uomo del cambiamento in Germania e di recuperare 15 punti percentuali di svantaggio, in poche settimane, all'attuale cancelliera. I socialdemocratici sono ora gomito a gomito con il Cdu, secondo un sondaggio pubblicato domenica dal quotidiano Bild che attribuire all'Spd il 33% delle preferenze, contro il 32% del partito di Angela Merkel.

(fonte afp)