Germania, riapre stamattina il mercato di Natale della strage

Berlino, 22 dic. (askanews) - Tre giorni dopo la strage, riapre questa mattina il mercato di Natale di Breitscheidplatz, ai piedi della Gedaechtniskirche di Berlino. All'alba decine di operai hanno finito di sistemare le protezioni e le barriere di cemento attorno alle bancarelle. Con un tweet questa mattina la polizia di Berlino ha scritto: "La piazza è stata restituita alla popolazione".

Le capanne di legno che vendono vin brulé, salsicce, giocattoli e decorazioni stagionali apriranno alle ore 11, ma la sezione in cui il camion ha falciato i visitatori, lasciando una striscia insanguinata attraverso il mercato, è rimasta vuota.

L'associazione di Berlino dei venditori del mercato ha detto che la decisione di riaprirlo non è stata facile: "Siamo ancora storditi e profondamente scossi. I nostri pensieri sono con i feriti, i morti e le loro famiglie", ha detto Michael Roden, presidente dell'associazione. "In una situazione come questa è molto difficile sapere qual è la cosa giusta da fare". In segno di rispetto per le vittime, Roden ha detto che il mercato manterrà un basso profilo, con musica e luci ridotte.