Coblenza, 21 gen. (askanews) - L'aspirante candidata alle presidenziali francesi, Marine Le Pen, sarà oggi tra le protagoniste - insieme con Matteo Salvini della Lega Nord - di un raduno europeo di leader euroscettici e di estrema destra, che si ritroveranno in Germania nel tentativo di formare un fronte comune in un anno di elezioni molto importanti.

Già indicato come il "contro-summit", gli organizzatori hanno annunciato che i partiti utilizzeranno questo appuntamento a Coblenza - storica città sul fiume Reno - per delineare la loro comune "visione per un'Europa di libertà".

La leader del Fronte Nazionale (Fn) Le Pen dividerà la scena con Frauke Petry del partito anti-immigrati Alternativa per la Germania (AfD), Geert Wilders del partito olandese anti-islam Partito della Libertà e come detto Salvini.

"L'obiettivo delineare l'Europa di domani", ha detto Le Pen, che secondo le previsioni potrebbe arrivare al ballottaggio alle elezioni presidenziali francesi di maggio. "Ciascuno di noi è fortemente impegnato per la sovranità e la libertà in generale. Credo anche che ciò che ci unisca sia un rifiuto del politiche dell'Unione Europea del lasciar fare", ha aggiunto. Ha poi voluto chiarire che nessuno dei partecipanti può essere descritto come "di estrema destra", un'etichetta utilizzata dai nostri avversari per screditarci".