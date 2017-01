Rinuncia ufficializzata in intervista a Die Zeit

Berlino, 24 gen. (askanews) - Sigmar Gabriel, leader dei Socialdemocratici tedeschi (Spd), non sfiderà la cancelliera tedesca Angela Merkel alle elezioni nazionali in programma quest'anno in Germania. La rinuncia è stata annunciata a sorpresa dallo stesso vicecancelliere parlando alla Die Zeit.

Il leader Spd ha, invece, raccomandato l'ex presidente del Parlamento europeo Martin Schulz a leader del partito e candidato alla cancelleria per le elezioni di settembre.

(fonte afp)