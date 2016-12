Roma, 24 dic. (askanews) - La Germania continua a dare la caccia a possibili complici di Anis Amri, il tunisino accusato di aver fatto strage lunedì a un mercatino di Natale a Berlino e poi ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia nella notte tra giovedì e venerdì a Milano.

Mentre il paese si prepara a festeggiare il Natale, centinaia di inquirenti sono sotto pressione e cercano di condurre l'indagine per individuare i canali e l'eventuale rete di sostegno del 24enne accusato di essersi lanciato con un camion sulla folla, uccidendo 12 persone. L'attacco è stato rivendicato dallo Stato islamico (Isis), che ha anche diffuso un video nel qaule si vede il giovane dichiarare fedeltà al califfo Abu Bakr al Baghdadi.

La cancelliera Angela Merkel, ieri, ha espresso gratitudine all'Italia e sollievo per la neutralizzazione di Amri, ma ha chiarito che "il pericolo del terorrismo in generale permane". Ha inoltre chiesto un'analisi "completa" di come il jihadista, già noto alle autorità, sia riuscito a sviolare attraverso la rete dei controlli. "Il caso Amri pone questioni", ha detto. "Esamineremo in maniera intensa - ha continuato fino a che livello sarà necessario modificare le procedure ufficiali" in merito al controllo dei migranti e dei richiedenti asilo.

"Come ha potuto uno dei terroristi più ricercati d'Europa lasciare la Germania?" si chiede il giornale Die Welt sul suo sito internet, in una non troppo velata critica alle forze dell'ordine e di sicurezza del paese. Amri è stato poi ucciso a Sesto San Giovanni in un conflitto a fuoco da lui stesso innescato con due agenti di polizia, uno dei quali è rimasto ferito.

Gli inquirenti tedeschi ora si domandano se Amri abbia avuto aiuto da complici. Il jihadista, quando è stato ucciso, aveva in tasca poche centinaia di euro e nessun telefono. Sarebbe passato in Italia attraverso la Francia. "E' importantissimo per noi stabilire se ci fosse una rete di complici...nella preparazione o nell'esecuzione dell'attentato, oppure nella fuga del sospettato", ha spiegato il procuratore federale Peter Frank.

Amri era nei radar delle autorità antiterrorismo sia della Germania sia dell'Italia. Era entrato in Europa attraverso l'Italia nel 2011, avendo attraversato il mare in un barcone. Aveva poi trascorso quattro anni in prigione in Italia per aver contribuito a incendiare un centro per i rifugiati. In prigione si sarbebe radicalizzato.

Dopo aver scontato la pena si era spostato in Germania, nel 2015, approfittando del fatto che i paesi aderenti al trattato di Schengen non hanno controlli di frontiera. Questa circostanza l'ha favorito anche nella sua fuga.

Le agenzie di sicurezza tedesche avevano iniziato a monitorare il giovane a marzo, sospettando che stesse tentando dei furti per raccogliere denaro da usare per l'acquisto di armi automatiche poi utilizzabili in un attacco. Ma la sorveglianza era stata interrotta a settembre perché Amri, che avrebbe dovuto essere espulso mesi prima, era visto principalmente come un piccolo spacciatore. (Fonte Afp)