Roma, 25 gen. (askanews) - Nell'annunciare il suo ritiro dalla corsa alla cancelleria alle elezioni di settembre prossimo in Germania, il socialdemocratico Sigmar Gabriel si toglie anche diversi sassolini dalle scarpe e attacca frontalmente, come mai avvenuto in precedenza, la cancelliera Angela Merkel.

Nell'intervista al settimanale "Stern" oggi in edicola, il vicecancelliere e ministro dell'Economia prima loda il coraggio di Merkel per aver deciso di accogliere un milione di profughi. Poi però prende una netta distanza dalla gestione della leader Cdu della crisi dei migranti: "Non sono mai stato d'accordo con l'ingenuità o forse anche con la baldanza con la quale è stata gestita", ha detto Gabriel. "Con questa vicenda Angela Merkel ha portato la Germania e persino l'Europa in un vicolo cieco".

Parole molto dure da un partner di coalizione, che peraltro dovrebbe passare dal ministero dell'Economia a quello degli Esteri, quando Frank-Walter Steinmeier sarà eletto (con tutta probabilità) presidente federale a metà febbraio. In ogni caso queste accuse preannunciano una nuova fase nei rapporti tra i due partiti, pur condannati a convivere al governo fino a settembre, ed indicano che la Spd ha dato il fischio di inizio alla battaglia elettorale. Una battaglia che adesso Martin Schulz, da ieri candidato socialdemocratico alla cancelleria, può combattere con mani molto più libere di Gabriel, poiché non fa parte della compagine di governo.

Tanto che il tabloid Bild si chiede nel suo titolo: "Merkel deve tremare con Schulz?". Sicuramente l'ex presidente del Parlamento europeo non intende lanciarsi in questa campagna elettorale con lo stato d'animo del perdente: "Questo Paese ha bisogno in questi tempi difficili di una nuova guida!", ha detto Schulz subito dopo l'investitura de facto, annunciando che il tema centrale della campagna elettorale sarà la "giustizia sociale, un tema sul quale la Spd ha diritto di parlare".

Rimasto fino ad ora lontano dalla giostra politica tedesca, Schulz, 61 anni, che ha lasciato la sua poltrona a Strasburgo a metà gennaio dopo cinque anni come Presidente dell'Europarlamento, gode in Germania di una popolarità quasi pari a quella della Cancelliera cristiano democratica. A dicembre raccoglieva quasi il 57% dei consensi, quasi quanto quelli della sua rivale Merkel, che corre per un quarto mandato consecutivo. Ma il partito di Schulz, la Spd, è ai minimi storici, attorno al 20% , 15 punti in meno della Cdu.