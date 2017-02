Germania, Frank-Walter Steinmeier è il nuovo presidente federale

Roma, 12 feb. (askanews) - Frank-Walter Steinmeier è il nuovo presidente federale tedesco. L'esponente socialdemocratico, 61 anni, ex ministro degli Esteri, è stato eletto alla prima votazione dalla Bundesversammlung, con 931 voti su 1239 grandi elettori presenti. Succede a Joachim Gauck, e siederà sulla poltrona di Palazzo Bellevue per cinque anni.

L'elezione al primo scrutinio con un altissimo numero di consensi, ben superiore ai 631 che erano necessari, è un segnale di grande importanza sia per sottolineare il gradimento del nuovo presidente, ma anche per la cancelliera Angela Merkel, che vede così confermata la leadership sul suo partito, la Cdu, che ha risposto in modo compatto alle indicazioni di voto. Spd e Cdu insieme hanno 923 voti nella Bundesversammlung. (segue)