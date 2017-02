Gemelline adottate da Madonna in Malawi in tuta Adidas su Instagram

Roma, 22 feb. (askanews) - Madonna ha condiviso su Instagram una foto delle due gemelline appena adottate in Malawi, entrambe in tuta Adidas nera e fiocco color oro sulla testa. Uno scatto da 8,8 milioni di followers per le bimbe, quattro anni, che secondo le indiscrezioni si chiamano Stella e Esther.

"Il buongiorno oggi vi arriva da Adidas!", ha scritto a commento della foto la star del pop, messaggio corredato da emoji a stellina, fiori e cuoricini. Madonna ha annunciato la settimana scorsa il completamento dell'iter per l'adozione delle gemelline.