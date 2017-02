Gb, primo via libera del parlamento a legge per la Brexit

Londra, 1 feb. (askanews) - Il parlamento britannico ha dato il primo via libera al disegno di legge che autorizza il governo di Theresa May ad avviare il divorzio dall'Unione europea.

I parlamentari hanno approvato con 498 voti e 114 contrari la legge che dà il via libera all'esecutivo per il ricorso all'articolo 50 del Trattato di Lisbona, il quale fa partire il conto alla rovescia di due anni per la Brexit.

Il testo, European Union Bill, sarà ora sottoposto a ulteriori esami da parte della Camera dei Comuni e di quella dei Lord prima di diventare legge.

(fonte AFp)