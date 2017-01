Gb, premier May: governo non è "per niente confuso" su Brexit

Roma, 8 gen. (askanews) - La premier britannica Theresa May ha dichiarato che il governo "non è per niente confuso" in merito al piano per la Brexit. La premier lo ha dichiarato a Sky News rispondendo a quanto detto dall'ambasciatore presso l'Ue Ivan Rogers dopo le sue dimissioni.

I negoziati con l'Ue per la Brexit dovrebbero iniziare ad aprile. La premier May ha dichiarato che la prioprità del governo è di ottenere "l'accordo migliore possibile in termini di relazioni commerciali con l'Unione europea".