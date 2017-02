Gb, paura della Brexit, sale in Scozia il consenso a indipendenza

Roma, 8 feb. (askanews) - Alla vigilia dell'avvio dell'effettiva procedura della Brexit, sale in Scozia il consenso all'ipotesi indipendentista come rivela un sondaggio di cui dà conto la stampa britannica. Secondo il rilevamento BMG realizzato per The Herald, a favore dell'indipendenza è ora il 49% degli scozzesi contro il 51% che continua ad opporsi. Un analogo sondaggio effettuato il mese scorso dava l'opzione indipendentista al 45,5% contro il 54,5% di contrari.

Nei giorni scorsi, con un voto simbolico, la maggioranza del parlamento regionale scozzese aveva votato contro l'articolo 50, il dispositivo legislativo che di fatto innesca il processo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.