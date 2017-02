Gb, nonostante Brexit partito eurofobo Ukip in pieno psicodramma

Londra, 28 feb. (askanews) - Otto mesi dopo la vittoria al referendum sulla Brexit, il partito eurofobo e anti-immigrati britannico Ukip non riesce a ritrovare una ragion d'essere e precipita nello psicodramma, con l'ex leader Nigel Farage che cerca di defenestrare l'unico deputato ukipper a Westminster. Mentre si avvicina l'uscita di Londra dall'Unione europea, l'United Kingdom Independent Party dovrebbe vivere un momento di gloria. Ma oggi è a un passo dall'implosione, dilaniato dal conflitto tra il suo unico rappresentante in Parlamento, Douglas Carswell, e l'ex leader, ancora potentissimo Nigel Farage, nell'ultima delle crisi che si sono susseguite dopo il referendum.

Con i nervi chiaramente scossi, Farage dalle pagine del Daily Telegraph, accusa Carswell di essere "divorato dalla gelosia, ossessionato dalla volontà di danneggiarmi" e ne chiede l'allontanamento dal partito. Da tempo Farage accusa il rivale, transfuga del partito conservatore, di voler distruggere l'Ukip dall'interno, e oggi se la prende con lui perchè avrebbe fatto in modo di ostacolare la sua nomina a cavaliere da parte della Regina. La querelle, alimentata da fughe di notizie sulla stampa e da tweet sarcastici, è degna dell'asilo Mariuccia, ma mette a nudo le rivalità che minano un partito in crisi esistenziale.

Trionfatore alle elezioni europee del 2014, l'Ukip, diventato poi la terza forza politica della Gran Bretagna con il 13% delle elezioni politiche del 2015, ha stravinto al referendum di giugno scorso, quando il 52% dei britannici ha scelto l'uscita dalla Ue. "E' solo l'inizio" dichiarò allora un euforico Nigel Farage. Ma da giugno piuttosto il partito si è fatto notare per le dimissioni quasi immediate della sua neoeletta leader e per un rissa tra eurodeputati a Strasburgo che ha mandato in ospedale uno di loro con un trauma cranico.

Orfano del carismatico timoniere Farage, che ha attraversato l'Atlantico per dare il suo sostegno a Donald Trump negli Usa, l'Ukip fatica a far sentire la sua voce, marginalizzato da un governo conservatore che ha abbracciato una "hard Brexit". Per un rilancio il partito contava su una vittoria alle elezioni suppletive di Stoke-on-Trent, dove aveva schierato il suo generale, il nuovo leader Paul Nuttall, nel tentativo di strappare il collegio in palio ai laburisti.

Ma il voto di giovedì scorso si è risolto in una sconfitta umiliante, che ha dato vita a uno nuovo scontro personale, stavolta tra Nuttall e il milionario Arron Banks, principale finanziatore del partito. "Scoraggiato" dalla disfatta di Stoke, Banks ha sollecitato Nuttall a "fare pulizia" in un partito "gestito come un robivecchi", "buttando fuori i babbei come Douglas Carswell". Per concludere: "o divento presidente dell'Ukip o me ne vado". Grande architetto del campagna per la Brexit, Banks ha spesso minacciato di fondare un nuovo partito attorno a Farage, che affosserebbe definitivamente l'Ukip a meno di un anno dal suo più grande trionfo. Intanto Arron Banks prepara il terreno e preannuncia che si candiderà alle elezioni politiche del 2020 proprio contro Douglas Carswell.

(fonte Afp)