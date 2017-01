Gb, morto Lord Snowdon, il fotografo che sposò principessa Margaret

Fu primo uomo senza titoli a sposare una figlia di re in Gb

Londra, 13 gen. (askanews) - Lord Snowdon, ex marito della principessa Margaret, la defunta sorella della regina Elisabetta II, è morto oggi a 86 anni. Lo ha annunciato Camera Pressa, l'agenzia fotografica per la quale ha lavorato.

Nato nel marzo 1930, Antony Charles Robert Armstrong-Jones, fotografo di moda e di cinema, era figlio di un avvocato. Si era fatto conoscere grazie ai ritratti della giovane regina Elisabetta II e del marito Filippo di Edimburgo realizzati durante la loro trasferta in Canada nel 1957. Nel 1960 impalmò l'unica sorella della sovrana britannica, la principessa Margaret, costretta a rinunciare all'amore della sua vita per l'eroe di guerra Peter Townsend, divorziato. Snowdon divenne così il primo "commoner" (senza titoli nobiliari) a sposare la figlia di un re in 450 anni.

Dalla loro unione sono nati due figli, il visconte Linley e Lady Sarah Chatto. Snowdon e Margaret divorzieranno nel 1978, dopo un ennesimo scandalo dovuto alle loro infedeltà. La principessa Margaret è morta a 72 anni nel febbraio 2002, un mese prima della madre deceduta a 101 anni. Lord Snowdon ha avuto altri due figli da altre relazioni. (con fonte Afp)