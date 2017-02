Gb, Labour e Ukip entrambi sconfitti alle elezioni suppletive ieri

Londra, 24 feb. (askanews) - Alla fine il vero vincitore delle elezioni suppletive per due seggi del nord dell'Inghilterra di ieri è il partito conservatore della premier Theresa May, che ha strappato ai laburisti una circoscrizione dove dominavano da oltre 80 anni ed ha approfittato della sconfitta degli euroscettici dell'Ukip a opera del Labour nella "capitale della Brexit". La giovane candidata tory Trudy Harrison, neofita in politica, ha conquistato il seggio di Copeland dal Labour, che ha vinto tutte le elezioni nel collegio rurale del nord-est dell'Inghilterra dal 1935. Un risultato storico che ha rilanciato le critiche nei confronti del leader laburista Jeremy Corbyn, alle prese con la fronda di una larga parte del partito, che teme la disfatta alle elezioni politiche del 2020. Corbyn stamani ha promesso di tirare dritto, escluso di essere lui il problema e attribuito la sconfitta di Copeland al tradimento degli elettori ad opera dell'"establishment politico".

May ha visto anche cadere il nuovo leader dell'Ukip Paul Nuttall, battuto dal candidato laburista a Stoke-on-Trent, la città del centro dell'Inghilterra dove al referendum del 23 giugno la Brexit aveva vinto con il 69,4% dei voti, il margine più alto di tutte le città del Paese. "La premier non avrebbe potuto sperare di meglio: i due principali partiti d'opposizione hanno subito una sconfitta, i loro leader sono in difficoltà e lei rafforza la sua posizione senza aver mosso un dito" riassume all'Afp Simon Usherwood, dell'università del Surrey.

Se tutte le attese della vigilia erano per la sfida tra Labour e Ukip a Stoke, oggi il risultato che balza agli occhi è quello di Copeland, un doloroso schiaffone per i laburisti. Trudy Harrison, che ha superato la laburista Gillian Troughton con il 44% dei voti contro il 37%, ha parlato di vittoria "storica", la prima volta in 35 anni (l'ultima fu in piena guerra della Falkland) in cui un partito di governo strappa un seggio all'opposizione in un'elezione suppletiva. Un risultato tanto più straordinario dopo sette anni d'austerità imposti dal governo conservatore. Vari deputati laburisti hanno apertamente messo sotto accusa il leader, come John Woodcock, che ha usato la parola "disastro". Ma Jeremy Corbyn, che ha già domato varie ribellioni interne, ha confermato che non molla. "Siamo delusi per la sconfitta di Copeland, ma non bisogna sottostimare la vittoria di Stoke in una città che l'Ukip cominciava a dichiarare sua" ha detto stamani.

Il Labour si consolerà con la vittoria simbolica di Stoke, città di 250mila abitanti soprannominata suo malgrado capitale della Brexit. Gareth Snell, ex sindacalista di 31 anni, ha battuto nettamente, 37% a 25%, Paul Nuttall, il successore di Nigel Farage alla guida dell'Ukip. Per l'Ukip è una disfatta cocente, che mostra le difficoltà del partito a capitalizzare il voto per la Brexit del quale è stato promotore. Pur avendo ottenuto il 13% dei voti alle legislative del 215, il partito anti-immigrati ha un solo deputato sui 650 di Westminster. E' anche una sconfitta personale per Paul Nuttall. "Il nostro momento arriverà" ha promesso. Nel frattempo segue le orme di Farage, che non è mai diventato deputato nonostante una mezza dozzina di tentativi.

(fonte Afp)