Gb, la regina ritorna in pubblico dopo il raffreddore natalizio

Londra, 27 gen. (askanews) - La regina Elisabetta II è tornata a farsi vedere in pubblico visitando oggi a Norwich (Inghilterra orientale) una mostra sulle Fiji: si tratta del primo impegno pubblico dopo il raffreddore di Natale che l'aveva costretta ad annullare diversi eventi. Soprabito fucsia con bottoni neri e cappellino tone sur tone, la sovrana novantenne ha scoperto più di 270 oggetti, opere d'arte, tappeti, gioielli originari dell'arcipelago del Pacifico. Il marito, il principe Filippo, 95 anni, non era al suo fianco, per un impegno privato, secondo Buckingham Palace.

Il primo gennaio, Elisabetta II aveva saltato la messa di Capodanno nella residenza reale di Sandringham per un "grosso raffreddore" dopo aver disertato quella di Natale. Alcuni giorni dopo la sovrana era comunque apparsa in pubblico nella chiesa di St Mary Magdalene, nei pressi di Sandringham, in compagnia del principe Filippo. Elisabetta II sta sempre più diradando i suoi impegni pubblici: ha già ceduto il patrocinio di 25 organizzazioni e associazioni di beneficenza (su un totale di 600) ad altri membri della famiglia reale. (con fonte Afp)