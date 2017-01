Gb, guardia Buckingham Palace quasì sparò a Regina in giardino

Roma, 5 gen. (askanews) - Uno dei privilegi di essere un esponente un'arcaica monarchia ereditaria come quella britannica è di avere guardie che sorvegliano 24 ore al giorno sulla tua sicurezza personale. Un privilegio che ha rischiato di ritorcersi contro la regina Elisabetta II, che durante una passeggiata notturna nei giardini di Buckingham Palace è arrivata a un soffio dall'essere colpita da una guardia.

Si sa che la sovrana di tanto in tanto soffre d'insonnia. Durante le sue notti insonni la 90enne indossa una giacca e va a passeggio, ha rivelato un'ex guardia di palazzo al quotidiano The Times. Una notte, mentre era di pattuglia entro il perimetro del palazzo, l'uomo ha visto una figura nell'oscurità. Pensando di aver individuato un intruso che tentava di entrare nella residenza dei reali alle tre di notte, la guardia ha gridato "chi è là?". E si è sentito rispondere dal Elisabetta. "Perdio, maestà, stavo per spararle" gli è scappato. Poi, realizzando che forse il tono non era quello giusto con cui rivolgersi a una sovrana, si è preparato a una lavata di capo, ha raccontato al Times. Ma la Regina si è presa la responsabilità dell'accaduto. "Va bene così. La prossima volta vi chiamo prima di uscire così non dovete spararmi" avrebbe detto Elisabetta.

Già nel 2013 era accaduto che il principe Andrea si vedesse la strada sbarrata da guardie armate mentre vagava nell'enorme giardino del palazzo. La notizia della mancata sparatoria arriva in un momento in cui i britannici sono particolarmente attenti alla salute di Elisabetta. L'anziana sovrana non si vede in pubblico da quasi un mese e non ha partecipato al servizio religioso di Capodanno a Sandringham a causa di un forte raffreddore, dopo che con il marito Filippo ha dovuto rinviare il viaggio verso la loro tenuta in Norfolk a causa di problemi di salute.