Gb, governo: respinta la petizione, invito a Trump confermato

Esecutivo lavora per data visita di Stato

Roma, 14 feb. (askanews) - Il governo britannico ha formalmente respinto la petizione che chiede l'annullamento, o il ridimensionamento della visita del presidente Usa Trump in Gran Bretagna. Una dichiarazione pubblicata sul sito del Foreign and Commonwealth Office specifica: il governo" riconosce la posizione molto forte espressa dai firmatari della petizione, ma non la condivide".

L'invito espresso dalla premier Theresa May il mese scorso "riflette - prosegue il comunicato - l'importanza della relazione tra gli Usa e la Gran Bretagna. Il governo britannico crede che al presidente degli Usa vada concessa la piena cortesia di una visita di stato. Stiamo lavorando per definire una data e accordi precisi per la visita".

La petizione ha raccolto oltre un milione e ottocentomila firme (ben oltre le 100.000 necessarie perché si apra un dibattito in parlamento). Nel testo, la petizione sosteneva che Trumo non avrebbe dovuto essere invitato "per una visita di stato ufficiale perchè causerebbe imbarazzo a sua maestà la Regina".