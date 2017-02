Gb, governo esorta i Lord a approvare legge per attivare Brexit

Londra, 9 feb. (askanews) - Il governo britannico ha esortato la Camera dei Lord ad approvare il progetto di legge per attivare la Brexit dopo il "si" di ieri dei deputati.

"Mi aspetto che la camera dei Lord compia il suo dovere patriottico autorizzandoci ad avanzare e a negoziare questa nuova relazione" con l'Unione europea, ha dichiarato il ministro per la Brexit, David Davis, su SkyNews.

In caso di emendamento da parte dei Lord, che studieranno il progetto dal 20 febbraio, il testo tornerà alla Camera dei Comuni. Ma i pari del regno dovrebbero anche loro approvare il progetto.

Intitolato "Progetto di legge dell'Unione europea", il testo conferisce a Theresa May il potere di attivare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona che lancerà due anni di negoziati per l'uscita dall'Ue. "I Lord devono essere i garanti della democrazia e approvare questo progetto di legge se non vogliono che l'opinione pubblica non chieda la loro abolizione", ha indicato una fonte vicina al governo a dei giornalisti britannici. (con fonte Afp)