Gb, dinosauro "Dippy" lascia museo di storia naturale di Londra

Londra, 4 gen. (askanews) - Per "Dippy" è arrivata la fine. Il "vecchio" diplodocus che da quasi quarant'anni troneggia nella hall del celebre Museo di Storia Naturale di Londra, sarà smontato a partire da domani per lasciare il posto ad una balena blu.

Più lungo di due autobus londinesi, lo scheletro del dinosauro era stato ribattezzato affettuosamente "Dippy". Non appena la notizia della sua imminente dipartita era apparsa sui media, svariati mesi fa, #savedippy aveva cominciato a diffondersi e molti britannici avevano manifestato sentimenti di nostalgia all'idea che "Dippy", caldo ricordo della loro infanzia, non facesse presto più bella mostra di sè nel museo tempio delle scienze. Il giornale Metro aveva dato il suo contributo, lanciando una petizione in cui decantava i diritti di prelazione di Dippy sulla usurpatrice balena blu.

Il museo, chiamato in causa, si era difeso affermando che lo scheletro della balena blu, il più grande animale conosciuto mai vissuto sulla terra, cacciato fino a rischiare l'estinzione, servirà meglio allo scopo di innalzare il livello di consapevolezza dell'impatto dell'uomo sulla natura.

"Dippy" era stato donato al museo dal ricco uomo d'affari americano Andrew Carnegie ed è una copia dell'originale del Carnegie Museum negli Stati Uniti. L'animale era un erbivoro, pesava fino a 25.000 chili ed è scomparso circa 150 milioni di anni fa. Dopo essere smontato, sarà ripulito e riparato prima di intraprendere una tournée di due anni attraverso il Paese dove sarà esposto in diversi musei. Quanto ai fan, possono rassicurarsi, il museo ha deciso di avviare una raccolta fondi per realizzare una copia in bronzo di Dippy che potrebbe in futuro troneggiare nei giardini del museo. (con fonte Afp)