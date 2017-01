Gb, critiche e lodi per sketch satirico Bbc su mogli dei jihadisti

Londra, 6 gen. (askanews) - Uno sketch sulle mogli dei jihadisti e le loro abitudini trasmesso nel corso del programma satirico della Bbc "Revolting" ha provocato reazioni diverse in Gran Bretagna, lodi, molte critiche e milioni di visualizzazioni.

Il video intitolato "The Real Housewives of ISIS" (richiamo al titolo del famoso reality "The Real Housewifes" che segue la vita di famose e ricche donne che vivono negli Usa) è stato visto più di 21 milioni di volte e commentato da 87mila utenti sulla pagina Facebook di BBC 2.

I post oscillano dalle reazioni scandalizzate ai commenti sulla genialità dello sketch di due minuti in cui si vedono delle donne in hijab che parlano dei loro problemi giornalieri, questioni di guardaroba (tra giubbotti e cinture esplosive) e liti coniugali. "Più di tre giorni alla decapitazione e non ho nulla da mettere", dice una delle protagoniste mentre l'altra si lamenta che un'amica indossa lo stesso suo gilet esplosivo. "Mi copia in tutto", si rammarica.

Le donne jihadiste scrivono continuamente sui loro smartphone usando l'hashtag "morte all'occidente" e lamentandosi dei mariti: "Non fa altro che parlare delle sue 40 vergini, perché non riesce ad essere felice con me?". "Ali mi ha comprato una nuova catena, lunga otto piedi (2,5 metri), quasi posso uscire di casa. È geniale", dice un'altra.

Bbc non ha commentato ma Heydon Prowse, uno degli autori ha detto su Twitter di essere "entusiasta" che "nel Paese imperversi il dibattito".

(fonte afp)