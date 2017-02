Gb, Comuni verso via libera senza intoppi a disegno legge Brexit

Londra, 8 feb. (askanews) - I deputati della Camera dei Comuni britannica si preparano a dare un via libera senza intoppi al disegno di legge che autorizza il governo ad avviare le procedure formali per il divorzio dall'Unione Europea, il primo importante passo verso l'uscita di Londra dalla Ue. Sette mesi dopo lo shock del referendum popolare che ha messo in moto il processo e fatto cadere il governo di David Cameron, i deputati stasera dovrebbero dare all'esecutivo di Theresa May l'autorizzazione a ricorrere all'articolo 50 del trattato di Lisbona. Il testo dovrà poi passare al vaglio della Camera dei Lord, dove potrebbe scontrarsi con un'opposizione più coraggiosa da parte dei pari, non eletti e quindi meno preoccupati di sfidare l'opinione della maggioranza dei britannici.

Ma se, come atteso, il testo, composto di due soli articoli, supererà lo scoglio del Comuni, May si avvicinerà al suo obiettivo di iniziare i negoziati formali per la Brexit, della durata stabilita in due anni, entro fine marzo. Sotto la minaccia di una rivolta da parte dei suoi deputati conservatori filo-Ue, ieri May ha dovuto concedere a Westminster il voto sull'intesa finale per la Brexit prima dell'esame del Parlamento europeo. Tuttavia il governo ha avvertito che se il Parlamento respingerà l'accordo, l'alternativa non sarà il ritorno al tavolo negoziale, ma l'uscita dalla Ue senza un accordo.

Più di due terzi del parlamentari hanno fatto campagna contro la Brexit prima del referendum di giugno, ma dopo che il 52% dei britannici ha votato per lasciare la Ue, la maggior parte ha accettato con riluttanza l'idea che deve sostenere il risultato del voto. Quando a gennaio May ha presentato il disegno di legge sulla Brexit, a seguito di una sentenza della Corte suprema che la obbligava a consultare il Parlamento per l'avvio della procedura, il partito laburista all'opposizione ha promesso di non bloccarlo. Ha cercato piuttosto di modificarlo attraverso emendamenti, senza alcun successo.

Decine di deputati laburisti potrebbero ribellarsi nel voto finale, atteso per le 20 locali, le 21 in Italia, facendo traballare, ancora una volta, la poltrona del leader del partito Jeremy Corbyn. Corbyn ha chiesto il sostegno dei deputati del partito al testo di legge, ma in una prima votazione la scorsa settimana in 47 non gli hanno obbedito e oggi potrebbero essere molti di più. Hanno l'appoggio del partito nazionalista scozzese Snp, fieramente filoeuropeo, e della piccola formazione dei liberaldemocratici, ma i loro voti insieme non bastano a fermare il governo. Il parlamento scozzese, dominato dal Snp, ha votato a schiacciante maggioranza contro il testo ieri, ma come ha fatto notare May, l'assemblea di Edimburgo "non ha potere di veto".

Con l'avvio del negoziato, la Gran Bretagna diventerà il primo Pese a lasciare l'Unione europea dopo quarant'anni di appartenenza. May ha detto cone porrà come priorità negoziale il controllo dell'immigrazione, al prezzo di perdere l'accesso illimitato al mercato unico europeo, composto da oltre 500 milioni di persone. Le preoccupazioni per l'uscita dall'area di libero scambio hanno fatto perdere alla sterlina il 15% sul dollaro e anche molti parlamentari sono profondamente preoccupati.

Il promesso voto finale sulla "bozza finale d'accordo" sull'uscita dalla Ue darà al parlamento la possibilità di dire la sua sulle condizioni per la Brexit e su un eventuale nuovo accordo commerciale con la Ue. Molti deputati non credono che entrambi possano essere negoziati nel giro di due anni e si chiedono su cosa voteranno veramente a scadenza, anche se May oggi ha ribadito che "è possibile". Tuttavia il deputato laburista Chris Leslie ha avvertito: "Sullo scenario da incubo che possiamo lasciare la Ue senza accordo e affrontare dannose barriere commerciali con l'Europa, sembra che il parlamento non avrà alcuna facoltà di esprimersi".

(fonte Afp)