Gb, candidato Labour vince supplettive nel bastione della Brexit

Respiro sollievo per Stoke-on-Trent, ma laburisti perdono Copeland

Copeland, 24 feb. (askanews) - Vittoria, e un respiro di sollievo, per il partito Laburista alle elezioni supplettive di Stoke-on-Trent, città delle Midlands Occidentali che al referendum dello scorso giugno si è rivelata una roccaforte della Brexit. Il partito di Jeremy Corbyn temeva che il voto locale potesse assegnare il seggio agli eurofobici dello UK Independence Party, ma il candidato laburista Gareth Snell andrà al parlamento di Londra grazie ai 7.853 voti ottenuti contro i 5.233 raccolti da Paul Nuttall, il nuovo leader dell'Ukip.

La conferma del primato Labour nella circoscrizione elettorale creata nel 1950 e da allora sempre in mano alla sinistra, è stata salutata come "una chiara vittoria" da Corbyn, alle prese con la crisi del suo partito, che a livello nazionale arranca 18 punti percentuali dietro i Tories della premier Theresa May.

E proprio in altre elezioni supplettive, a Copeland, nella rurale Cumbria, i laburisti hanno assistito a una pesante sconfitta: la conservatrice Trudy Harrison ha soffiato il seggio ai laburisti con 13.748 voti a fronte degli 11.601 della sfidante Gillian Troughton. Non accadeva dal 1982 che il partito al governo strappasse un seggio a una formazione rivale e i Labour avevano sino ad oggi mantenuto saldo il controllo sul collegio di Copeland, creato nel 1982.

Molti posti di lavoro a Copeland dipendono dagli impianti nucleari di Sellafield e le posizioni contrarie all'energia atomica di Caorbyn potrebbero avere influito sull'esito del voto. (con fonte afp)