Gb, ambasciatore Ue lascia e condanna "pensiero confuso" su Brexit

Londra, 4 gen. (askanews) - L'ambasciatore del Regno Unito presso la Ue non ha rinunciato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo le sue dimissioni a sorpresa ieri, in una lettera inviata ai suoi collaboratori che rappresenta un duro atto d'accusa verso la strategia di Londra per la Brexit. Ivan Rogers si è dimesso a tre mesi dall'avvio previsto dei negoziati ufficiali sulla Brexit, in anticipo di dieci mesi sulla scadenza del suo mandato. E in una lunga lettera al personale della rappresentanza britannica presso la Ue ha invitato i colleghi a dire la propria opinione anche se non è gradita al potere.

"Spero che continuerete a opporvi ad argomenti mal fondati e a un pensiero confuso e che non avrete mai paura di dire la verità a chi è al potere. Spero che vi sosterrete a vicenda nei momenti difficili in cui dovrete consegnare messaggi spiacevoli per coloro che devono riceverli" ha scritto Rogers in una lettera pubblicata su tutti i quotidiani britannica.

Rogers, a Bruxelles da novembre 2013 e in precedenza consigliere del premier David Cameron per l'Europa, ha anche stigmatizzato l'impreparazione del governo britannico per le procedure di divorzio dalla Ue. "A Whitehall (sede del ministero degli Esteri di Londra ndr) c'è carenza di una seria esperienza negoziale multilaterale e non è così è per la Commissione o il Consiglio" Ue, ha scritto l'ambasciatore.

Rogers a dicembre era finito al centro delle polemiche dopo che era trapelato che in una riunione con il governo aveva detto che per negoziare un nuovo accordo commerciale con la Ue post-Brexit potevano servire dieci anni e che alcuni parlamenti nazionali avrebbero potuto bocciarlo. Downing Street aveva precisato che questa non era la posizione del governo o dell'ambasciatore, il quale aveva semplicemente riferito quanto raccolto dai governi europei.