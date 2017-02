Gaza, leader dell'ala militare Yahya Sinwar eletto nuovo capo di Hamas

Gaza 13 feb. (askanews) - Yahya Sinwar, un dei fondatori delle Brigate Izeddin al Qassam, è stato nominato responsabile dell'ufficio politico di Hamas nella Striscia di Gaza: lo hanno reso noto fonti della stessa organizzazione estremista palestinese.

Sinwar succede a Ismail Haniyeh, che secondo gli analisti è in lizza per sostituire il numero uno di Hamas, Khaled Meshaal, attualmente in esilio in Qatar.

Sinwar era stato inserito nel 2015 nell'elenco statunitense dei "terroristi internazionali" insieme ad altri dirigenti di Hamas e dell'ala militare dell'organizzazione; arrestato nel 1988 da Israele e condannato all'ergastolo, era stato liberato nel 2011 nel quadro di uno scambio di prigionieri.