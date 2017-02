Francia,Fillon gioca il tutto per tutto:resto canidato per vincere

Parigi, 6 feb. (askanews) - Messo in difficoltà da scandali e polemiche François Fillon tenta il tutto per tutto e in un'attesa conferenza stampa ribadisce di non aver intenzione di rinunciare alla battaglia per l'Eliseo. Il compenso versato a mia moglie, dice, era "perfettamente giustificato" e tutti i fatti di cui sono accusato "sono legali e trasparenti". Quindi, pur concedendo che assumere la moglie è stato un "errore", e pur ammettendo di provare una certa, "legittima emozione", il vincitore delle primarie del centro destra annuncia di non aver alcuna intenzione di gettare la spunta. Sono candidato, ha detto, e "sono candidato per vincere". Non c'è, conclude, alcun "Piano B" alla mia candidatura.

"Comprendo il bisogno di avere spiegazioni da me - ha detto in conferenza stampa - ma tutti i fatti di cui sono accusato sono legali e trasparenti". Aver assunto mia moglie, ammette Fillon, è stato un "errore" e di questo "presento le mie scuse ai francesi" ma il compenso percepito da Penelope Fillon in qualità di assistente parlamentare era "perfettamente giustificato".Il lavoro di Penelope, ha spiegato Fillon, era "indispensabile alle attività degli eletti" nella mia circoscrizione e mai la donna è stata "direttamente una mia subordinata...lei è sempre stata, in primo luogo lamia compagna lavoro e la mia collaboratrice".

In serata, ha aggiunto Fillon, pubblicherà su internet il dettaglio dei compensi ricevuti dalla moglie. "Non ho niente da nascondere - ha detto - sicché "pubblicherò sul web il dettaglio di compensi ricevuti da mia pubblica così come la mia dichiarazione dei redditi così come l'ho tramsessa al fisco".

Certo, ha aggiunto, lavorare con mia moglie e i miei figli è stato un "errore". "Lavorando con mia moglie e i miei figli ho privilegiato una collaborazione di piena fiducia che però adesso suscita il sospetto e la sfiducia dell'opinione pubblica. È stato un errore, di cui mi dispiaccio profondamente e presento le mie scuse ai francesi".

Fillon ha quindi replicato anche ad altre accuse. "Nessun'impresa russa" e neppure "il governo russo" sono stati clienti della mia società di consulenza. "Ho esercitato dal 2012 al 2016 questa attività in tutta legalità, ho dato conferenze in diversi paesi e offerto consigli a diverse imprese" ma non ho avuto clienti russi, ha detto Fillon.

Quindi, concludendo il suo discorso, Fillon ha rilanciato la propria candidatura. "Non c'è alcun piano B rispetto alla mia candidatura alle presidenziali... E quando parlo di piano B la B sta per Beresina (allusione a una tragica battaglia durante la napoleonica campagna di Russia) e i sondaggi non potranno mai farmi cambiare pare. Sono candidato alle presidenziali e sono candidato per vincere".