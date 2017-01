Roma, 25 gen. (askanews) - L'esito del primo turno delle primarie socialiste francesi ha scompigliato le carte all'interno del Ps e disorientato molti parlamentari, che non hanno alcuna intenzione di allinearsi dietro a Benoit Hamon, nel caso dovesse lui a spuntarla domenica prossima al ballottaggio. E così, ieri sera, alla vigilia del dibattito televisivo tra l'esponente dell'ala radicale del Ps e l'ex premier Manuel Valls, quest'ultimo su posizioni molto più a destra, le differenti parrocchie del Ps si sono riunite per decidere le linee di comportamento da seguire all'indomani del 29 gennaio.

Secondo diversi osservatori, la vittoria di Hamon appare "ineluttabile", secondo altri "molto probabile", ma per molti socialisti sostenere colui che è considerato un "frondista" (nei confronti del presidente uscente Francois Hollande) è inaccettabile: "Uno schiaffo supplementare per noi, dopo un quinquennato di sofferenza: coloro che hanno affossato il quinquennato ne escono vincitori".

Quindi "molti parlamentari socialisti - scrive L'Opinion - volgono ormai lo sguardo verso colui che potrebbe far vincere la sinistra alle presidenziali del prossimo maggio, Emmanuel Macron", l'outsider, su posizioni di centrosinistra, fondatore del movimento En Marche!. Opinione su cui concordano anche diversi altri osservatori: "L'emorragia rischia di propagarsi rapidamente", scrive Bfmtv. E molti lo affermano già apertamente: sosterranno l'ex ministro dell'educazione. "E' l'unico che può far convergere i voti", riassume la senatrice Ps, Samia Ghali, ai microfoni di Bfmtv. Ci sarebbe già un comunicato in preparazione da diffondere all'indomani del secondo turno delle primarie, per spiegare il sostegno a Macron.

Secondo gli ultimi sondaggi Macron arriverebbe al terzo posto con il 18% circa al primo turno delle presidenziali il prossimo 23 aprile. Forte della sua popolarità, è stato lui stesso alcuni giorni fa a proporsi come portabandiera delle forze progressiste in Francia e ad invitare il candidato socialista (quando però era Valls ad essere il favorito) a seguirlo: "Tocca raramente a colui che è davanti e ha raggiunto per primo il passo doversi accodare a colui che è ancora alla prima curva della salita", aveva detto Macron alla Voix du Nord.

Nei giorni scorsi anche altre figure di primo piano del Ps hanno lasciato la porta aperta all'ipotesi di dargli il loro voto: la ministra dell'Ambiente ed ex compagna di vita di Hollande, Segolene Royal, non ha nascosto le sue simpatie per il giovane politico. E Dominique Villemot, un intimo del presidente uscente e aperto sostenitore di Macron, ha addirittura ipotizzato che lo stesso Hollande possa decidere di appoggiare il suo ex ministro. Informazione smentita dall'Eliseo e poi da Villemot stesso, ma destinata comunque a seminare agitazione.

In ogni caso l'ascesa di Macron, inizialmente dirompente, ora un po' più rallentata, fa paura a tutti: all'estrema destra di Marine le Pen, che rischia di rimanere fuori dal ballottaggio, ma anche alla destra conservatrice di Francois Fillon, cui potrebbe erodere voti al centro. Nonchè ai socialisti, cui toglierebbe voti a destra.