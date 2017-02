Francia, Sarkozy a processo per fondi neri campagna 2012

Parigi, 7 feb. (askanews) - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy sarà processato per presunti finanziamenti illeciti della sua sfortunata campagna per la rielezione del 2012, ha detto all'Afp una fonte giudiziaria. La procura accusa Sarkozy di aver superato il limite di spesa elettorale di 22,5 milioni di euro facendo uso di false fatture emesse dalla società di pubbliche relazioni Bygmalion. Secondo la fonte uno dei due giudici incaricati dell caso, Serge Tournaire, ha deciso il 3 febbraio che rinviare e giudizio l'ex presidente che a dicembre aveva tentato di opporsi.

Bygmalion avrebbe emesso fatture per 18,5 milioni di euro a carico del partito di Sarkozy, che allora si chiamava UMP, oggi Les Republicains, invece di fatturare correttamente alla campagna del presidente. I dirigenti di Bygmalion hanno ammesso la frode e la contabilità falsa e il processo cercherà di stabilire se anche Sarkozy ne fosse a conoscenza o meno. Nella quinta repubblica francese, iniziata nel 1958, solo un altro presidente, Jacques Chirac, è stato processato. Chirac nel 2011 è stato condannato a due anni di carcere per una vicenda di impieghi fittizi.

Interrogato dalla polizia nel settembre 2015, Sarkozy ha detto di non aver mai saputo nulla della contabilità e ha definito la controversia "una farsa", addossando ogni responsabilità a Bygmalion e all'UMP. Se il cosiddetto caso Bygmalion è quello più urgente, il 61enne Sarkozy, ha vari fronti giudiziari aperti dopo aver perso le elezioni nel 2012 a beneficio di Francois Hollande. Si è ritirato dalla politica a seguito della sconfitta, ma poi è tornato a guidare il suo partito e si è presentato alle primarie della destra per la candidatura all'Eliseo, il cui prossimo inquilino verrà scelto in due tornate ad aprile e maggio. A novembre è stato eliminato a sorpresa nel primo round delle primarie, finendo terzo dietro al vincitore Francois Fillon e all'ex premier Alain Juppe.

Figlio di un immigrato ungherese, Sarkozy è state soprannominato il presidente "bling-bling" per aver sempre ostentato una vita lussuosa.

(fonte Afp)