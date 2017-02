Francia, presidenziali: Le Pen largamente battuta al secondo turno

Roma, 20 feb. (askanews) - Marine Le Pen è sempre nettamente in testa per quanto riguarda e intenzioni di voto al primo turno presidenziali francesi, ma sarebbe ampiamente battuta al secondo turno. Questo dice un sondaggio OpinionWay-Orpi, che evidenzia tuttavia come al ballottaggio lo scarto tra la leader del Front National e i suoi rivali si stia assottigliando.

Rispetto al precedente rilevamento, la Le Pen guadagna un punto (27%) davanti a Fillon e Macron, appaiati al 20%. Stabile il candidato socialista Benoît Hamon, 16% in calo il capofila di France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, che perde un punto e scende al 12%.

Al secondo turno, Emmanuel Macron vincerebbe contro la Le Pen per 58-42 (lo scarto era di 60-40); anche Fillon batterebbe la Le Pen per 56 a 44 (lo scarto precedente era di 57-43).