Francia, morta a 96 anni l'attrice Michele Morgan

Parigi, 20 dic. (askanews) - Michèle Morgan, una delle più grandi attrici francesi del XXesimo secolo, nota tra i cinefili come "i più begli occhi" del cinema francese, si è spenta oggi all'età di 96 anni, ha annunciato la sua famiglia. "Nel loro 97esimo anno, i più begli occhi del cinema si sono chiusi per sempre stamani, martedì 20 dicembre" ha detto la famiglia in una nota. Era diventata celebre negli anni Trenta per il suo ruolo ne "Il porto della nebbie" (1938), capolavoro di Marcel Carné, al fianco di Jean Gabin, che le mormorava "hai dei begli occhi, sai...". Ha girato circa 70 film ed è stata la prima donna a vincere la Palma d'oro a Cannes per la miglior interpretazione femminile, nel 1946, con "La sinfonia pastorale" di Jean Delannoy, tratto da un romanzo di André Gide.

Nel 1942 Morgan fu presa in considerazione per il ruolo di protagonista femminile in Casablanca, ruolo andato poi a Ingrid Bergman. Alcuni anni più tardi rifiutò di girare sia Johnny Belinda (1948) nel ruolo per cui Jane Wyman conquisterà il premio Oscar alla miglior attrice, sia, in seguito, "La notte" (1961) di Michelangelo Antonioni.

Michèle Morgan, che incarnava il glamour francese, è stata eletta dieci volta dal pubblico "l'attrice francese più popolare". Il funerale si terrà venerdì a Neuilly-sur-Seine, agiato centro alle porte di Parigi nella quale l'attrice era nata nel 1920. Ha avuto tre mariti e lascia sei nipoti e dieci bisnipoti. Il figlio Mike Marshall, avuto nel 1944 dall'attore Usa William Marshall, è morto nel 2005.