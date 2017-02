Francia, Macron: io gay? Candidato all'Eliseo ci scherza sopra

Parigi, 7 feb. (askanews) - Il candidato centrista all'Eliseo Emmanuel Macron ha scherzato sulle insistenti voci, rimbalzate sui media, di una sua presunta omosessualità. Il candidato indipendente, ben piazzato a sorpresa nella corsa alla presidenza francese, ha detto chiaro e tondo che non tradisce la moglie e che non ha la relazione di cui si mormora da tempo con il direttore di Radio France Mathieu Gallet. Macron, 39enne ex ministro dell'economia di Francois Hollande che si è svincolato dal partito socialista per candidarsi solo, è sposato con la sua ex professoressa del liceo Brigitte Trogneux, di 24 anni più anziana, un rapporto non convenzionale spesso in prima pagina sulla stampa gossip francese.

"Chi vuole diffondere l'idea che io sia un falso, che abbia una doppia vita, prima di tutto dice una cosa sgradevole per Brigitte" ha detto Macron ai suoi sostenitori in un comizio ieri sera. "Condivide con me tutta la mia vita, da mattina a sera e si chiede come potrei fare qualunque cosa!" ha scherzato. Ha anche provocato le risate dei sostenitori quando ha affrontato la questione della presunta relazione con il capo di Radio France. "Se durante una cena in città, se in una email che vi è stata girata, vi viene detto che ho una doppia vita con Mathieu Gallet o chiunque altro, è un mio ologramma che è fuggito, ma non posso essere io!". Il riferimento è al candidato di sinistra Jean Luc Melenchon che nel weekend si è sdoppiato per partecipare a un comizio in ologramma.

Macron vola nei sondaggi ed è considerato in ottima posizione per arrivare all'Eliseo, dopo lo scandalo sugli emolumenti ai familiari che ha colpito il rivale di destra Francois Fillon. In lizza, e in testa nei sondaggi in vista del voto in due fasi ad aprile e maggio, è anche Marine Le Pen, leader dell'estrema destra.

A novembre, Macron ha menzionato per la prima volta pubblicamente la sua sessualità durante un'intervista al sito Mediapart. "Non ho una doppia vita e sono affezionato più che a qualunque altra cosa alla mia vita familiare e al mio matrimonio" ha detto. Il candidato ha aperto la sua casa ai media e il settimanale Paris Match lo ha fotografato spesso con la moglie. Un documentario mandato in onda lo scorso anno mostra Brigitte, madre di tre figli grandi che ha lasciato il marito per il suo allievo e ha sposato Macron nel 2007, come una presenza costante in campagna elettorale.

