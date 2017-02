Francia, Macron: attacchi informatici ma il voto non sarà truccato

Parigi, 17 feb. (askanews) - Emmanuel Macron, il candidato centrista alle presidenziali francesi, ha denunciato oggi "i reiterati" atacchi informatici, molti provenienti dall'Ucraina, destinati a influire sul voto per l'Eliseo. Ma l'elezione - puntualizza Macron - "non sarà truccata".

"L'elezione non è truccata ma noi (il sito web del movimento En Marche!, n.d.r) abbiamo subito degli attacchi multipli, ripetuti, molti provenienti dall'Ucraina...". Macron si è quindi scagliato anche contro alcuni media, in particolare Sputnik e Russia Today che "hanno messo in giro delle voci, anche molto infamanti, cose che non hanno nulla a che fare col giornalismo ma con la peggior stampa scandalistica".

Martedì il portavoce di En Marche! Benjamin Griveaux aveva esplicitamente chiamato in causa il Cremlino. "IL Cremlino ha scelto i suoi candidati, François Fillon e Marine Le Pen, per un motivo molto semplice: loro non auspicano un'Europa forte, vogliono un'Europa debole e per questo la Russia fa propaganda per loro".