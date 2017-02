Francia, Louvre: aggressore dichiara di essere egiziano

Parigi 3 feb. (askanews) - L'autore dell'attentato avvenuto questa mattina nei pressi del museo parigino del Louvre, 29 anni, ha dichiarato sul sul visto d'ingresso di essere egiziano ed è entrato in Francia il 26 gennaio scorso proveniente dal Dubai: lo hanno reso noto fonti vicine all'inchiesta.

La polizia ha peraltro effettuato una perquisizione all'indirizzo di riferimento indicato sul visto, nella centrale Rue Ponthieu; una conferenza stampa del procuratore antiterrorismo di Parigi, François Molins, è prevista per le 20.30.

L'uomo, brandendo un machete e gridando "Allahu Akbar" si è lanciato sui soldati di pattuglia fuori dal Louvre, il museo nel cuore di Parigi che ospita la Monna Lisa ed è il più visitato al mondo. L'uomo è stata raggiunto cinque volte dai colpi sparati dai militari e si trova in gravi condizioni in ospedale. Un soldato è stato ferito lievemente alla testa. A tre mesi dalle elezioni presidenziali l'attacco ha riportato il terrorismo e la sicurezza al centro della scena politica. Oltre 230 persone sono state uccise in attacchi terroristici da gennaio 2015 in Francia.

(fonte Afp)