Francia, Le Pen non si è presentata a convocazione polizia

Parigi, 24 feb. (askanews) - Il candidato del Front National all'Eliseo, Marine Le Pen, non si sarebbe presentata a una convocazione della polizia per quanto riguarda il caso della truffa sugli assistenti all'europarlamento. Lo riferisce una fonte vicina agli inquirenti.

La convocazione era prevista per mercoledì scorso. Come rivela Le Monde Marine Le Pen era convocata nello stesso giorno in cui i magistrati dovevano ascoltare il suo capo di gabinetto Catherine Griset, che in seguito è stata formalmente accusata di occultamento e abuso di d'ufficio.

Catherine Griset, storica collaboratrice di Le Pen, è stata incriminata per abuso d'ufficio nell'inchiesta sull'accusa che il Front National (FN) - il partito di Le Pen - abbia frodato al Parlamento europeo circa 340mila euro con degli impieghi fittizi.

L'interrogatorio aveva visto coinvolto anche un altro collaboratore della Le Pen, Thierry Legier, che dopo aver parlato con gli uomini dell'Ufficio anticorruzione, era stato rilasciato senza fare alcuna dichiarazione.

L'emiciclo di Strasburgo, nel dettaglio, reclama da Marine Le Pen, che è parlamentare europea, circa 339.946 euro che considera ingiustamente versati a Legier, nel 2011, e a Catherine Griset, dal 2010 al 2016, per dei lavori da assistenti parlamentari che non hanno mai fatto e per i quali sono stati pagati con dei fondi pubblici europei.