Francia, Juppe esclude suo "ripescaggio" in caso ritiro Fillon

Parigi, 27 gen. (askanews) - Alain Jupppe ha escluso oggi da Bordeaux un suo "ripescaggio" nel caso di un ritiro dalla corsa alle presidenziali di Francois Fillon, nei guai per l'accusa in di un presunto impiego fittizio della moglie Penelope. "E' no chiaramente e definitivamente", ha risposto a diversi organi di stampa locali Juppe che a fine novembre a sorpresa è stato battuto da Fillon alle primarie della destra. "La polemica è preoccupante", ma "questo non cambia la mia decisione, perchè le primarie ci sono state e gli elettori si sono pronunciati", ha chiarito, citato dal sito di Le Figaro.

Se Juppe ha ritenuto utile fare questa precisazione è perché alcuni suoi ex sostenitori sognano un suo rientro nella corsa all'Eliseo in caso di "impedimento" di Fillon. Il quale negando con forza che la moglie abbia occupato un impiego fittizio, contrariamente a quanto affermato da Le Canard enchaîné, ha detto ieri sera su TF1: "L'unica cosa che mi impedirebbe di candidarmi è se il mio onore fosse intaccato, se fossi messo sotto inchiesta".

Secondo le accuse, Penelope avrebbe preso 500mila euro di fondi pubblici per falsi lavori. Fillon, che attualmente guida i sondaggi, ha spiegato che la consorte "ha sempre lavorato" per lui come assistente parlamentare, svolgendo diverse mansioni come le correzioni dei suoi discorsi. Il suo ruolo, ha assicurato, è stato "perfettamente chiaro". (con fonte Afp)