Francia, Juppé categorico: non prenderò il posto di Fillon

Sindaco di Bordeaux su Twitter: "No vuol dire no"

Roma, 6 feb. (askanews) - Il suo nome è in cima alla lista di coloro che vorrebbero approntare un piano B della destra alle presidenziali francesi, nel caso in cui Francois Fillon dovesse ritirarsi. Ma Alain Juppé ha ribadito questa mattina che non sostituirà Fillon.

Il sindaco di Bordeaux vuole mettere la parola fine "agli autori di voci infondate". "Una sola conferma: per me No vuol dire No. Dirò il perché. Oggi ascoltiamo François Fillon, il nostro candidato", ha scritto Juppé su Twitter.

Questa risposta categorica - scrive sul suo sito Bfmtv - arriva nel momento in cui diversi esponenti dei "Républicains" invitano Alain Juppé a ripensarci e a riprendere la sfida per la corsa all'Eliseo, dopo lo scandalo che ha investito Fillon e ne ha fatto crollare le quotazioni.

Secondo quanto scriveva ieri Le Figaro, colui che è uscito sconfitto dalle primarie della destra, avrebbe confidato ad alcuni suoi amici di essere "l'unico in grado di salvare la famiglia politica" in caso di ritiro del candidato designato.