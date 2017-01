Francia, Hollande a Trump: Ue non ha bisogno di consigli esterni

Parigi, 16 gen. (askanews) - Il presidente francese, Francois Hollande, ha replicato con fermezza al presidente eletto americano Donald Trump, che ha criticato l'Unione Europea, dichiarando che l'unione "non ha bisogno di consigli dall'esterno che le dicano che cosa c'è da fare".

"Lo voglio affermare qui, l'Europa sarà ancora pronta a proseguire la cooperazione transatlantica, ma determinerà la sua strada in funzione dei suoi interessi e dei suoi valori. Non ha bisogno di consigli dall'esterno che le dicano che cosa c'è da fare", ha dichiarato Hollande in una cerimonia nella capitale francese per l'ambasciatrice americana uscente, Jane Hartley.

(fonte AFP)