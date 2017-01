Francia, Hamon fa appello all'unità delle sinistre

Parigi, 30 gen. (askanews) - Benoit Hamon, che ha appena vinto le primarie socialiste, ha lanciato un appello per l'unità delle sinistre in vista della battaglia per l'Eliseo ma la sua affermazione, a spese dell'ex premier Valls, potrebbe favorire Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia di Hollande che ha scelto di correre da solo su posizioni centriste. I sondaggi, d'altra parte, al momento non lasciano speranze ad Hamon che tutti vedono eliminato al primo turno. Il timore tra le fila del partito del presidente uscente, è che gran parte del tradizionale elettorato socialista, diffidente per le posizioni troppo 'utopistiche' e radicali di Hamon, passi al più rassicurante Macron cha tempo va ripetendo ormai di avanzare una proposta politica "né di destra né di sinistra".

All'indomani del secondo turno delle primarie, Hamon ha spronato la sinistra a fare fronte comune, invitando il candidato dell'estrema sinistra Melenchon e l'ambientalista Yannick Jadot a costruire "una maggioranza di governo". "Il nostro paese ha bisogno della sinistra, ma di una sinistra moderna e innovativa, capace di guardare al futuro" ha detto Hamon

Ma per quanto Hamon evochi il futuro, è il futuro che tutto sommato sembra poter fare a meno di lui. Gli ultimi sondaggi vedono tutti la Le Pen in testa col 25% davanti al vincitore delle primarie della destra Fillon che avrebbe il 21%, e appunto a Macron, più o meno alla stessa quota. Impietose le previsioni per Hamon, 13% con Melenchon al 10%.

Ma è interessante la proiezione in termini di secondo turno. Al ballottaggio, infatti, se sembra evidente che Fillon batterebbe senza problemi la Le Pen, è altresì chiaro che perderebbe con Macron.