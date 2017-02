Francia, Francois Fillon: andrò avanti fino alla vittoria

Roma, 17 feb. (askanews) - "Sono candidato e andrò avanti fino alla vittoria". Parole chiare e nettissime, quelle pronunciate da Francois Fillon in un'intervista a Le Figaro. Il candidato della destra alle presidenziali francesi ha detto che ormai saranno i francesi a suffragio universale a decidere: "Più ci si avvicina alla data delle elezioni presidenziali, più sarebbe scandaloso privare la destra e il centro di un candidato".

Fillon ha spiegato che sperava che la giustizia facesse il suo corso rapidamente, ma poiché non ha ancora preso decisioni, "poiché l'inchiesta prosegue e l'orologio corre", non gli restano alternative che qeulla di andare avanti.

"La situazione è difficile, lo riconosco. Devo affrontare di tutto: bugie, attacchi, il calendario, le operazioni mirate per disturbare i miei spostamenti (...) ma non mi lascio intimidire e tutto ciò non fa che rafforzare la volontà degli elettori della destra e del centro", ha detto Fillon.

Negli ultimi sondaggi Fillon, travolto dallo scandalo degli impieghi fittizi alla moglie e ai figli, è al terzo posto nel primo turno delle presidenziali, dietro alla leader dell'estrema destra Marine Le Pen e al leader centrista filoeuropeista, Emmanuel Macron.