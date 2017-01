Francia, Fillon: lasciate mia moglie fuori da polemiche elezioni

Parigi, 29 gen. (askanews) - Il candidato della destra francese alle presidenziali, Francois Fillon, ha difeso a spada tratta la moglie Penelope dopo lo scandalo sui presunti impieghi fittizi per circa 500mila euro e ha chiesto nel corso di un comizio a Parigi "di lasciarla fuori" dalla corsa elettorale.

Penelope Fillon è stata assunta come assistente parlamentare dal marito e dalla rivista, proprietà dell'uomo d'affari Marc Ladreit de Lacharriere. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se la signora abbia lavorato realmente. La consorte del candidato gollista che rischia di doversi ritirare dalla scalata all'Eliseo, avrebbe percepito circa 500.000 euro netti in otto anni come assistente parlamentare e 5.000 euro netti mensili per il suo lavoro letterario fra il maggio 2012 e dicembre 2013.

"Se qualcuno vuole attaccare me allora lo faccia direttamente ma lasci mia moglie fuori dal dibattito politico", ha dichiarato Fillon sul Penelopegate mentre sono in corso le primarie della sinistra che decideranno uno dei suoi sfidanti. "Voglio dire a Penelope che la amo e non perdonerò mai coloro che hanno cercato di darci in pasto ai lupi", ha dichiarato davanti alla folla che inneggiava "Penelope, Penelope!". Dall'inizio dello scandalo, secondo un sondaggio Odoxa, il sostegno a Fillon è sceso di quattro punti al 38%.

(fonte afp)