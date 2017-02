Francia, Fillon in netto calo nei sondaggi dopo lo scandalo

Hamon balzo in avanti di 10 punti

Parigi, 1 feb. (askanews) - Nella bufera per il "Penelopegate", François Fillon, candidato della destra alle presidenziali francesi, vede il suo vantaggio ridimensionarsi sensibilmente a favore di Marine Le Pen e di Emmanuel Macron, mentre il candidato del Partito socialista (Ps), che era molto in basso nei sondaggi, guadagna ben 10 punti: questo il quadro che emerge da un sondaggio Elabe per Les Echos e Radio Classique pubblicato oggi anche dal sito di Le Figaro.

Al primo turno Marine Le Pen, presidente del Front national (Fn), guadagna 3 punti rispetto a gennaio con il 26%- 27% delle intenzioni di voto. Emmanuel Macron, l'outsider fondatore di "En marche!", arriva secondo, raccogliendo fra 22% e 23% dei suffragi mentre Fillon non ne raccoglierebbe più del 19-2 %, cinque punti in meno di gennaio. Benoît Hamon, vincitore delle primarie socialiste di domenica scorsa, registra un balzo di 10-11 punti rispetto a inizio gennaio, attestandosi al 16-17% delle intenzioni di voto e battendo nettamente il candidato della Sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon (10%, in calo da 3 a 4,5 punti).

Nell'ipotesi di un secondo turno fra Marine Le Pen e François Fillon, quest'ultimo vincerebbe con il 59 % dei voti. Se la presidente di Fn dovesse invece vedersela con Emmanuel Macron, il candidato di En Marche! conquisterebbe l'Eliseo con il 65%.