Francia, Fillon grida al golpe, ma crolla nei sondaggi

Parigi, 1 feb. (askanews) - Deciso a non mollare e a giocarsi il tutto e per tutto, il candidato della destra alle presidenziali francesi, Francois Fillon, ha giurato che si batterà fino all'ultimo contro gli "attacchi" che stanno pericolosamente minando la sua scalata alla massima carica dello Stato. "Quando si sceglie di candidarsi alle elezioni presidenziali, non ci si lamenta poi della violenza degli attacchi. Li affronterò fino alla fine. Sarò candidato alle presidenziali", ha promesso nel pomeriggio Fillon dopo che questa mattina aveva denunciato "un golpe istituzionale" contro la sua candidatura da parte della "gauche". L'ex primo ministro di Sarkozy in questa occasione ha chiesto ai parlamentari del suo partito, Les Republicains, di continuare a sostenerlo. Per il momento il partito sembra dalla sua parte, anche se si vocifera da giorni di un piano B, a meno di tre mesi dal voto.

Considerato fino a pochi giorni fa il candidato favorito nella corsa all'Eliseo, Fillon è rimasto invischiato in uno scandalo, battezzato dalla stampa Penelopegate, su presunti impieghi fittizi della moglie Penelope presso il Parlamento francese nonché su simili incarichi ai figli che avrebbero fruttato complessivamente alla famiglia Fillon intorno al milione di euro. Nell'ambito delle indagini preliminari della magistratura sulla vicenda oggi doveva essere ascoltato un testimone chiave, Marc Joulaud, il deputato che ha preso il posto di Fillon all'Assemblea Nazionale, quando l'ex premier fu chiamato al governo e che continuò a pagare la moglie Penelope come assistente parlamentare.

Il "Penelopegate" oggi ha fatto per la prima volta ufficialmente crollare Fillon nei sondaggi: secondo un rilevamento Elabe per Les Echos e Radio Classique, il vincitore a sorpresa delle primarie della destra dello scorso fine novembre verrebbe battuto già al primo turno da Marine Le Pen, presidente del Front national, e da Emmanuel Macron, l'outsider fondatore di "En marche!": quest'ultimo arriverebbe secondo, raccogliendo fra il 22% e il 23% dei suffragi mentre Fillon non otterrebbe più del 19-20% delle preferenze, facendo segnare un crollo secco di cinque punti rispetto a gennaio. Ma la candidatura di Fillon appare sempre più indebolita, con il passare delle ore. Tanto più che le Canard Enchaine, il giornale all'origine del Penelopegate, ha fatto capire che intende portare avanti le sue investigazioni sulla situazione patrimoniale dell'esponente neogollista. Del resto a Fillon candidato ci credono sempre in meno: secondo un sondaggio online apparso nel pomeriggio su Le Figaro, il 69% dei partecipanti pensa che non sarà lui il portabandiera della destra.