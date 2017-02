Francia, disordini a manifestazione anti-polizia a Parigi

Parigi, 23 feb. (askanews) - Scontri fra giovani dimostranti scesi in piazza contro le violenze della polizia e le forze dell'ordine sono scoppiati nel pomeriggio a Parigi, concludendosi con almeno undici fermi. Erano, secondo la polizia, fra 800 e 1.000 a essersi dati appuntamento a Place de la Nation a fine mattinata rispondendo all'appello di movimenti anti-fascisti. La manifestazione era stata dispersa a inizio pomeriggio e il traffico era ripreso.

Ma dei giovani, alcuni incapucciati, hanno saccheggiato delle auto e dei bancomat. La facciata di una banca è stata imbrattata da scritte contro la polizia. Dei manifestanti hanno tentato di forzare gli sbarramenti dei poliziotti, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. Il vice preside di un liceo situato non lontano dalla place de la Nation, "è stato ferito e colpito da un estintore, lanciato da un manifestante", ha indicato l'accademia di Parigi in un comunicato. Secondo la prefettura di polizia, undici arresti sono stati effettuati a margine della manifestazione. Tre giovani sono finiti in manette mentre stavano per lanciare degli oggetti contro gli agenti. (con fonte Afp)