Francia, Cazeneuve: forze dell'ordine devono essere inappuntabili

Roma, 13 feb. (askanews) - Parola d'ordine per il governo francese: gettare acqua sul fuoco dell'affaire Theo e scacciare il fantasma dei disordini del 2005. Nel ricevere oggi le associazioni che lottano contro il razzismo, il premier francese Bernard Cazeneuve ha detto che le forze dell'ordine hanno "il dovere di dare il buon esempio in tutte le circostanze e in tutti i loro interventi". Proprio per garantire il loro operato e la massima trasparenza è stato avviato il piano del governo con le telecamere incorporate nelle divise degli agenti di polizia. "La misura più efficace - ha detto Cazeneuve - per lottare contro le discriminazioni e per calmare gli animi" .

Dal canto suo il presidente Francois Hollande, che si era affrettato a visitare in ospedale il ragazzo picchiato e violentato dagli agenti, si recherà domani a Aubervilliers per parlare ai giovani delle periferie, mentre il ministro degli Interni, Bruno Le Roux, oggi ha invitato tutti alla calma: "Invito tutti alla calma, alla responsabilità, alla serenità e alla fiducia nella giustizia".

Cazeneuve ha detto però che "la legittima emozione" causata dall'affaire Theo "non può in alcun modo giustificare" le "violenze inaccettabili" che si sono verificate nel corso del weekend a Bobigny e Argenteuil. Il premier ha insistito sulla "volontà del governo di proseguire nel lavoro di riavvicinamento tra la polizia e la popolazione". Scontri e arresti si sono verificati nel corso di tutta la settimana e nel week-end a Bobigny, Argenteuil e a Drancy e almeno una trentina di persone sono state fermate.

Intanto Theo, il giovane nero di 22 anni che era stato picchiato e violentato da alcuni agenti di polizia, resta ancora in ospedale. (fonte afp)