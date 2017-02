Francia, aggressore Louvre aveva machete, ha gridato 'Allah Akbar'

Parigi, 3 feb. (askanews) - E' rimasto gravemente ferito l'uomo che ha tentato di aggredire con un machete - e non un coltello come riferito in un primo momento - un militare francese a Parigi, nei pressi del museo del Louvre. Lo riferiscono fonti di stampa francesi. L'uomo avrebbe gridato "Allah Akbar".

L'aggressore voleva entrare con una valigia e, secondo la prefettura, aveva con sé "almeno un machete"; ha tentato di aggredire un soldato quando è stato raggiunto dai colpi di un altro militare. Sul posto sono stati chiamati gli artificieri.

Il militare è rimasto lievemente ferito. L'accesso alla zona del Louvre, a Parigi, è stata bloccata dalle forze di sicurezza, come riferisce l'emittente televisiva allnews France 24. Chiusa anche la fermata metro "Palais Royal Musée du Louvre". Il ministero degli Interni ha parlato di "un avvenimento grave nell'ambito della sicurezza pubblica".