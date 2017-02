Francia, 3 nuovi sondaggi: Macron vincente al secondo turno

Roma, 9 feb. (askanews) - secondo gli ultimi tre sondaggi realizzati in Francia, la battaglia per l'Eliseo ha la strada segnata. La Le Pen è data generalmente in testa al primo turno ma al ballottaggio sarebbe sconfitta senza problemi da Macron mentre Fillon non andrebbe al secondo turno.

Secondo un sondaggio Elabe la Le Pen avrebbe il 25,5%,26% al primo turno davanti a Emanuel Macron (22% à 23,5%) che però vincerebbe al ballottaggio. Terzo Filon (17%) quarto il socialista Benoît Hamon (15% , 15,5%) quinto il candidato di France insoumise, Jean-Luc Mélenchon (12% - 13%).

Al secondo turno Emmanuel Macron (En marche !) batterebbe Marine Le Pen (Front national) col 63% contro 37%. Nel caso passasse il turno François Fillon, anche lui sconfiggerebbe la Le Pen ma con un margine di scarto più ridotto (56% contro 44%).

Analoghi i risultati di due altri sondaggi (Ifop-Fiducial e Harris Interactive). La battaglia per l'Eliseo sembra una corsa a due tra Le Pen e Macron con un finale già scritto, ovvero la vittoria di Macron al secondo turno.