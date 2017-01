Forze irachene lanciano offensiva contro Isis in Iraq occidentale

Operazione nella provincia di al Anbar per liberarla dai jihadisti

Baghdad, 5 gen. (askanews) - Le forze irachene hanno lanciato oggi una nuova offensiva militare per riprendere il controllo delle città in mano ai jihadisti dello Stato islamico nell'Ovest dell'Iraq, vicino al confine con la Siria. "Un'azione militare ha avuto inizio nelle aree occidentali di Al Anbar per liberarle da Daesh" (acronimo arabo di Isis), ha affermato l'ufficiale Qassem Mohammedi, uno dei comandanti delle operazioni.

L'offensiva è guidata dalla Settima divisione dell'esercito, da unità della polizia e da combattenti di tribù locali, con il sostegno aereo della coalizione internazionale sotto comando americano.

Il primo obiettivo dell'operazione è la località di Aanah: le forze dirigeranno poi verso Rawa e Al Qaim, le più ad Ovest del Paese, sulle rive dell'Eufrate. "Le nostre forze hanno cominciato ad avanzare da Haditha in direzione di Aanah", ha indicato Mohammedi. Haditha, 200 chilometri a Nord-Ovest di Baghdad, è la terza città della vasta provincia di Al Anbar e si trova presso la seconda più grande diga idroelettrica del Paese.

"E' arrivato il momento di liberare le zone occidentali", ha affermato da parte sua Nadhom al Jughaifi, comandante delle tribù di Haditha. Sebbene infatti negli ultimi mesi le forze irachene abbiano strappato all'Isis il controllo di vaste zone della provincia, in particolare il suo capoluogo Ramadi e la città di Falluja, la sicurezza di questa regione desertica al confine con la Siria, la Giordania e l'Arabia saudita resta precaria e la presenza di sacche di jihadisti dell'Isis rimane consistente.

(fonte afp)