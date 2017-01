Filippine, Duterte: polizia corrotta ma guerra alla droga prosegue

Manila, 30 gen. (askanews) - Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha definito la polizia che combatte per suo conto la sanguinosa guerra al droga nel Paese come "corrotta fino al midollo", ma ha promesso di proseguire la campagna anti-spacciatori fino ala fine del suo mandato nel 2002. Dutarte ha annunciato che intende "ripulire" la polizia dopo una serie di scandali nei quali gli agenti sono stati colti mentre uccidevano, estorcevano e rubavano usando la guerra alla droga come copertura. "Voi poliziotti siete i più corrotti. Siete corrotti fino al midollo. E' il vostro sistema" ha detto Duterte attaccando gli agenti che avrebbero orchestrato l'assassinio di un imprenditore sudcoreano all'interno del quartier generale nazionale della polizia, aggiungendo che quasi 40% della forza di polizia conduce attività illecite.

Sette mesi fa, al suo arrivo alla presidenza, Duterte ha affidato alla polizia il compito di iniziare una guerra allo spaccio di droga che rischierebbe di trasformare l'arcipelago in uno stato in mano ai narcos. Da allora gli agenti hanno ucciso 2.500 persone sospettate di esser trafficanti di droga, sostenendo in ogni occasione di aver dovuto aprire il fuoco per difendersi. Altre 4.000 persone sono morte in circostanze non chiarite, molti con indosso cartelli che li definivano spacciatori.

Duterte ha vinto le elezioni promettendo una lotta senza quartiere alla droga, che avrebbe vinto nel giro di tre-sei mesi. Ha promesso che 100mila corpi sarebbero stati gettati nella baia di Manila, ingrassando i pesci. La tempistica poi si è allungata fino a marzo di quest'anno, ma oggi Duterte ha detto che la guerra alla droga non si fermerà fino alla fine del suo mandato, nel 2022. "La estenderò fino all'ultimo giorno del mio mandato. Marzo non vale più".

Il capo della polizia Ronald Dela Rosa ha annunciato che tutte le unità anti-droga del Paese sospenderanno le loro attività finchè l'operazione polizia non sarà terminata.

(fonte Afp)