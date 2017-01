Europarlamento, accordo Alde-Ecr con Ppe per votare Tajani

Riunioni ancora in corso per perfezionarlo

Roma, 17 gen. (askanews) - Accordo nella notte all'Europarlamento: il gruppo liberaldemocratico (Alde) e quello dei conservatori europei (Ecr) dovrebbero sostenere la candidatura di Antonio Tajani (Forza Italia/Ppe) alla presidenza dell'Assemblea, durante le votazioni che si svolgeranno oggi a Strasburgo. In cambio, i due gruppi e il Ppe firmeranno un accordo sulle priorità politiche del parlamento, sulla sua partecipazione ai negoziati sulla Brexit, e i liberaldemocratici avranno una vicepresidenza dell'Assemblea in più rispetto a quelle a cui avrebbero normalmente diritto. Lo hanno riferito fonti diverse del Ppe e di un altro gruppo politico. Riunioni sono ancora in corso per perfezionare l'accordo.